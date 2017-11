150 Liter Diesel bei Lkw-Unfall auf A9 ausgeflossen

Die Autobahn war in Oberösterreich zwei Stunden gesperrt

St. Pankraz – Ein 37-Jähriger kam in der Nacht auf Montag gegen 3.30 Uhr auf der Pyhrnautobahn (A9) in Fahrtrichtung Graz auf Höhe St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf an der Krems) aus Unachtsamkeit mit seinem Lkw rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitschiene, wobei der Tank des Fahrzeuges aufriss. Rund 150 Liter Diesel flossen aus, aber in eine Gewässerschutzanlage, so dass kein Umweltschaden entstand.

Auch drei Reifen des Sattelanhängers wurden beschädigt, teilte die oberösterreichische Polizei am Montag mit. Die A9 war von 3.30 Uhr bis 5.20 Uhr ganz gesperrt, am Montagvormittag waren noch Bergungsarbeiten im Gang. Ein Fahrstreifen in Richtung Graz war aber geöffnet. Der rumänische Kraftfahrer blieb unverletzt. (APA, 20.11.2017)