Hotspot für analoge Kisten

Ein Datenstick macht Gebrauchtwagen aller Art "smart"

Wien – Wer im Auto ein drahtloses Netzwerk (Wlan) und ein digitales Fahrtenbuch haben, aber deshalb nicht gleich einen neuen Wagen kaufen will, bekommt bei T-Mobile eine Krücke: Carconnect ist ein schwarzer OBD-2-Stecker mit integrierter SIM-Karte, der Autos ab Baujahr 2006 zum Hotspot macht. Zusammen mit einer Smartphone-App zum Downloaden werden selbst ältere Baujahre smart und telemetrische Daten des Pkw wie Ladezustand der Batterie, Standort des Wagens, zurückgelegte Routen oder der Status abrufbar. Selbst Informationen über Parkschäden kann man sich zuschicken lassen, sofern Ortungsdienste aktiviert sind.

Ortungsmöglichkeit

Auch bei einem Abschleppen schlägt das Modul Alarm. Im Fall eines Diebstahls weiß man mit dem Carconnect-Stick zwar nicht, wer den fahrenden Untersatz entwendet hat, aber immerhin, wo er nun herumkurvt (sofern der Stick nicht entfernt wurde) – und jedenfalls, wann genau er geklaut wurde. Herumirren, weil man wieder einmal vergessen hat, in welcher Straße der Wagen am Vortag abgestellt wurde, ist auch obsolet.

Das solcherart aufgebaute Wlan hat Kapazität für bis zu fünf Geräte, für Unterhaltung auf den billigen Plätzen ist also gesorgt. Ganz billig ist der Plastikadapter nicht: Das Paket mit sechs Gigabyte Datenvolumen ("My Carconnect Wlan") für Vielsurfer kostet pro Monat 8,99 Euro plus einmalig 72 Euro für den Datenstecker.

Kompatibilitäts-Check

Für das Starterpaket "My Carconnect Start" mit 300 MB sind monatlich 3,49 Euro zu berappen – zuzüglich einmalig 149 Euro für den Datenstick. Damit sollte man für Telemetrieanwendungen das Auslangen finden. Vor Vertragsabschluss empfiehlt sich ein Check auf der T-Mobile-Website, ob das Auto tatsächlich kompatibel ist. Der Dienst ist wohl herstellerunabhängig, aber sicher ist sicher. (Luise Ungerboeck, 21.11.2017)