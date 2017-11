Android 8 für One Plus 3 und 3T erschienen

Erstes finales "Oreo"-Update des Herstellers – aktuelle Modelle 5 und 5T müssen noch warten

Der chinesische Smartphone-Hersteller One Plus hat damit begonnen, erste Geräte mit Android 8.0 "Oreo" auszustatten. Nach abgeschlossenem Betatest machen die zwei Flaggschiffe aus dem Vorjahr, das One Plus 3 und 3T den Anfang.

Der Rollout der Aktualisierung hat bereits begonnen und sollte in den nächsten Tagen alle Besitzer erreichen.

Oxygen OS 5.0

Mit dem Android-Versionssprung ändert sich auch die Version der eigenen Adaption namens Oxygen OS, die nunmehr in Ausgabe 5.0 vorliegt. Zusätzlich zu den Neuerungen, die die aktuelle Ausgabe des Google-Betriebssystems mitbringt, wurden auch weitere Änderungen und Erweiterungen vorgenommen.

So wurde etwa die Oberfläche der Schnelleinstellungen überarbeitet, ein neues Design für Ordner eingeführt und Fotos können jetzt direkt auf den eigenen Service des Herstellers, "Shot on One Plus" hochgeladen werden. Nachholbedarf gibt es bezüglich der Sicherheit, denn das Android-8-Update ist hier noch am Stand September.

Nutzer, die nicht warten wollen, bis sie der Rollout erreicht, können versuchen, sich über eine VPN-Verbindung schneller Zugriff auf die Aktualisierung zu verschaffen. Bislang funktionierte ein vorzeitiger Abruf meist gut über eine deutsche oder kanadische IP-Adresse.

Update für One Plus 5 und 5T kommt Anfang 2018

Für das One Plus 3 und 3T handelt es sich um den letzten Android-Versionssprung. Die ursprünglich mit Android 6 veröffentlichten Handys werden auf Android 9 nicht mehr mitgezogen, erhalten aber weiterhin Sicherheits- und Wartungsupdates.

Wer das im Sommer erschienene One Plus 5 besitzt, muss sich noch ein paar Wochen gedulden. Noch in diesem Monat soll eine Betaversion der neuen Firmware verfügbar werden. Die finale Fassung soll laut Plan Anfang 2018 erscheinen. Das betrifft auch das One Plus 5T, das bei der Auslieferung ebenfalls noch mit Android 7 läuft. (gpi, 20.11.2017)