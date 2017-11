Präsidentenwahl in Chile: Piñera siegt, Stichwahl nötig

Weitere Abstimmung am 17. Dezember gegen Guillier

Santiago de Chile – Der konservative Unternehmer Sebastián Piñera hat die Präsidentenwahl in Chile nach ersten Hochrechnungen klar gewonnen, allerdings die absolute Mehrheit verfehlt. Nach Auszählung von 82 Prozent der Stimmen erreichte der 67-Jährige 36,7 Prozent, für Alejandro Guillier (64), den Bewerber der Allianz von Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten, votierten 22,6 Prozent.

Zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen wird es am 17. Dezember zu einer Stichwahl kommen.

Die scheidende Staatschefin Michelle Bachelet (66), die bereits 2007-2011 Präsidentin war, durfte gemäß der Verfassung nicht für eine unmittelbar darauf folgende weitere Amtszeit kandidieren. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent. 14,3 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Piñera war bereits 2011-2014 Präsident Chiles.

Die Journalistin Beatriz Sánchez (46), Kandidatin der linken Koalition "Frente Amplio", folgte den Hochrechnungen zufolge auf Platz drei überraschend dicht hinter Guillier mit 20,3 Prozent. Der rechtsextreme Kandidat José Antonio Kast, der die Regierung des Diktators Augusto Pinochet (1973-1990) lobt, erreichte mit 7,9 Prozent den vierten Platz.

Es wurden auch alle 155 Abgeordneten und die Hälfte der 50 Senatoren im Parlament neu gewählt. Nach der vorläufigen Auszählung wird kein politisches Lager eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen.

Ex-Mitglied von Chiles Militärjunta gestorben

Das ehemalige Mitglied der chilenischen Militär-Junta, Fernando Matthei, ist tot. Der Luftwaffengeneral starb am Sonntag – dem Tag der Präsidentenwahl in Chile – im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Santiago de Chile, wie die Luftwaffe mitteilte.

Matthei war als Luftwaffenkommandant Teil der von Augusto Pinochet angeführten Junta von 1978 bis zur Übergabe der Regierung 1990 an den gewählten Präsidenten Patricio Aylwin. Matthei war Vater von Evelyn Matthei, die 2013 als Kandidatin der heute von Sebastián Piñera angeführten Mitte-Rechts-Koalition die Präsidentenwahl gegen Michelle Bachelet verlor. (APA, 20.11.2017)