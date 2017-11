Dimitrow gewinnt ATP-Finale

Dreisatzsieg des Bulgaren gegen Belgier Goffin beim Saisonabschluss in London

London – Grigor Dimitrow hat das ATP-Finale in London gewonnen und seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Der an Position sechs gesetzte Bulgare besiegte im Endspiel der Turnierdebütanten David Goffin (Nr. 7) mit 7:5, 4:6, 6:3 und bekam als Belohnung die von Boris Becker auf den Court gebrachte mächtige Silber-Trophäe überreicht.

Der Belgier Goffin hatte im Halbfinale überraschend den Schweizer Roger Federer (Nr. 2) in drei Sätzen bezwungen, nachdem er im ersten Gruppenspiel bereits den spanischen Branchenführer Rafael Nadal niedergerungen hatte.

Vor 17.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena verwandelte Dimitrow seinen fünften Matchball und kassierte für seinen insgesamt achten Karrieretitel ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 2,16 Millionen Euro (2,55 Millionen Dollar). Der 26-jährige hatte in der Vorschlussrunde am Samstag Jack Sock aus den USA (Nr. 8) ausgeschaltet. (sid, 19.11.2017)