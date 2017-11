West Ham verliert Spiel und Arnautovic

ÖFB-Teamspieler mit Verdacht auf Knochenbruch ausgetauscht – Hammers unterlagen in Watford und stecken in der Abstiegszone fest

Watford – Die Trainer-Premiere von David Moyes bei West Ham United ist misslungen. Die "Hammers" verloren am Sonntag bei Watford 0:2 und stecken damit als 18. in der englischen Fußball-Premier-League weiter in der Abstiegszone fest. Für West Ham war es die fünfte sieglose Partie nacheinander, dabei gingen gleich drei Spiele verloren.

Pech hatte zudem Marko Arnautovic, der erst im Sommer verpflichtete und in der Kritik stehende ÖFB-Teamstürmer zog sich bei einem Sturz eine Verletzung am rechten Arm zu. Er musste von Slaven-Bilic-Nachfolger Moyes in der 74. Minute ausgetauscht werden und wurde mit Verdacht auf Knochenbruch in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Siegern saß der zuletzt verletzte Sebastian Prödl auf der Bank. West Ham hält nach zwölf Spielen bei neun Punkten, der erste Nichtabstiegsplatz ist aber nur einen Zähler entfernt. Watford schaffte mit 18 Punkten den Sprung auf Rang acht. (APA, red, 19.11.2017)