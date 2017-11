Burgstaller schießt Schalke auf Platz zwei

Vierter Saisontreffer des ÖFB-Teamstürmers beim 2:0-Heimsieg gegen den HSV – 04 erstmals seit 2012 Tabellenzweiter

Gelsenkirchen – Guido Burgstaller hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Stürmer sorgte beim 2:0-Heimerfolg von Schalke 04 gegen den Hamburger SV in der 77. Minute für den Endstand. Zuvor hatte der ÖFB-Teamspieler auch schon gegen Stuttgart, Hertha und Mainz getroffen, all diese Partien konnten gewonnen werden.

Schalke baute die ungeschlagene Serie auf mittlerweile sechs Partien aus und ist erstmals seit November 2012 wieder einmal Zweiter in der Tabelle, sechs Punkte hinter Leader Bayern München und punktgleich vor RB Leipzig. Das Selbstvertrauen der Truppe von Trainer Domenico Tedesco vor dem Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag könnte also kaum größer sein.

Franco di Santo (17.) brachte die Schalker vor 62.271 Fans mit einem verwandelten Foulelfmeter schon früh auf die Siegerstraße. Beim 2:0 wurde Burgstaller ideal von Jewhen Konopljanka bedient, musste völlig frei stehend nur noch in die Ecke vollenden. Während der ÖFB-Stürmer durchspielte, wurde Alessandro Schöpf erst in der 87. Minute eingetauscht. Hamburg hielt über weite Strecken gut mit und hatte auch bei einem Hunt-Stangenschuss (57.) Pech. Auch deshalb verlor der abstiegsbedrohte Liga-15. auswärts zum fünften Mal en suite. (APA, 19.11.2017)