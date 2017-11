Künstler, Götter und ein Clown am "Tatort" aus Münster: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Kaum ein Setting, das sich so dankbar veralbern ließe, wie der elitäre Kunstbetrieb. Doch dieser 'Tatort' ersäuft in seinen Klischees: Alle Künstler werden als wahnsinnig spleenige, esoterische Eigenbrötler gezeigt, deren Kunst sich darin erschöpft, aus der eigenen Gebärmutter Filmaufnahmen in die Welt zu senden oder Sätze wie 'Nur dumme Menschen denken'bedeutungsschwanger herauszutrompeten", heißt es in der Krtik von Tobias Sedlmaier in der "Neuen Zürcher Zeitung" .