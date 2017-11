Proteste in Paris nach Berichten über Sklavenmarkt in Libyen

Libyens Regierung will Berichten über Sklavenhandel im Land nachgehen

Tripolis/ Paris – Auf der Prachtstraße Champs Elysées in Paris ist es am Samstagabend am Rande einer Demonstration gegen die mutmaßliche Versklavung von Flüchtlingen im nordafrikanischen Libyen zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte meist afrikanischstämmige Menschen hatten zuvor an einem "Marsch gegen die Sklaverei" teilgenommen, der Druck auf die französische Regierung aufbauen will, sich für bessere Bedingungen für Migranten in Libyen einzusetzen.

Die libysche Regierung will Berichten über Sklavenhandel mit Migranten im Land nachgehen. "Wenn die Vorwürfe zutreffen, werden die Verantwortlichen bestraft", erklärte das Außenministerium am Sonntag in Tripolis. Der Vizeregierungschef der international anerkannten Regierung, Ahmed Metig, kündigte die Einrichtung einer Untersuchungskommission an.

Video verbreitet sich schnell

Sie soll ermitteln, ob in Libyen tatsächlich Migranten aus anderen afrikanischen Staaten auf Sklavenmärkten öffentlich versteigert werden. Die Regierung reagierte damit auf einen Bericht des US-Senders CNN, wonach Afrikaner im Flüchtlingstransitland Libyen regelrecht wie Sklaven verkauft werden. Der Bericht hatte in der vergangenen Woche international für Empörung gesorgt. Ein von CNN verbreitetes und schnell online weiterverbreitetes Video soll eine Versteigerung von Migranten an nordafrikanische Käufer zeigen.

cnn

Die grobkörnigen Handy-Aufnahmen zeigen laut CNN einen jungen Nigerianer, der als Teil einer Gruppe "großer, starker Buben für Feldarbeit" zum Kauf angepriesen werde. Eine Stimme, bei der es sich um die eines Auktionators handeln soll, sagt: "800...900...1.000...1.100", bevor zwei Männer für umgerechnet 875 Dollar verkauft werden.

Libyen ist Transitland für Flüchtlinge aus mehreren anderen afrikanischen Ländern, vor allem aus Guinea, Senegal, Mali, Niger Nigeria und Gambia. Viele Migranten nehmen den strapaziösen und riskanten Weg durch die libysche Wüste auf sich. Sie hoffen, von Schleppern über die Mittelmeerroute nach Italien gebracht zu werden.

Zahlreiche Flüchtlinge stranden allerdings in Libyen. Die Berichte über den mutmaßlichen Sklavenhandel lösten scharfe Reaktionen aus: So forderte der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Guineas Präsident Alpha Conde, Aufklärung und Strafverfolgung angesichts des "verabscheuungswürdigen Handels", der an ein "anderes Zeitalter" erinnere. (red, APA, 19.11.2017)