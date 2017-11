TV- und Radiotipps für Montag, 20. November

Raus aus dem Wegwerfwahn, Re: Mehr Security, keine Angst?, Boris Becker – Der Spieler, Beyond the Edge, Gesunde Geschäfte, Paradies: Liebe, Her – A Spike Jonze Love Story

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Flugblätter und Gratis proben im Briefkasten Viele nutzen Aufkleber, um lästige Werbesendungen zu verhindern. Das sieht die Post allerdings gar nicht gern und möchte ihre Kunden nun mit gratis Warenproben überzeugen, Werbung wieder zuzu lassen. Bis 18.51, ORF 2

19.00 MÜLL

Raus aus dem Wegwerfwahn: Wie können wir Müll vermeiden? Abfallvermeidung bedeutet weniger Rohstoffverbrauch. Aber: Wie gelingt es? Bis 19.30, BR

19.40 REPORTAGE

Re: Mehr Security, keine Angst? Der Boom der Sicherheitsbranche Seit den Anschlägen in europäischen Städten nimmt die Angst vor Terror stetig zu. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Securitydiensten, die – neben der Polizei – für die Sicherheit großer öffentlicher Veranstaltungen sorgen sollen. Bis 20.15, Arte

20.15 TENNISLEGENDE

Boris Becker – Der Spieler Drei Mal gewinnt Boris Becker Wimbledon, zum ersten Mal im Jahr 1985 als 17-Jähriger. Er holt insgesamt sechs Grand-Slam-Titel. Seine erste Million macht er mit 18, spielt insgesamt 25 Millionen Euro an Preisgeldern ein. Sein Name wird zur Marke und sorgt für noch mehr Millionen in den Kassen der Werbeindustrie. Jetzt feierte der Ex-Tennisstar, der auch abseits des Platzes für genügend Schlagzeilen sorgte, seinen 50. Geburtstag. Bis 21.45, ARD

foto: ard

20.15 BERGIG

Beyond the Edge – Die Erstbesteigung des Mount Everest 1953: Noch nie hat jemand den Gipfel des Mount Everest erreicht. Bei dem Versuch sind bereits 13 Bergsteiger gestorben. Keiner weiß, ob Menschen in über 8000 Meter Höhe überleben können. Dennoch wagt eine britische Expedition den Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt. Ein Film über die Erstbesteigung durch Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 THEMENMONTAG: NAHRUNG

Gesunde Geschäfte Gesundheit hat sich für manche Menschen zum Wahn gesteigert, der letzten Endes genau zum Gegenteil führt: zur Auslaugung des Körpers, der anfällig für Erkrankungen wird, immer wieder auch mit tödlichem Ausgang. Orthorexie heißt eines dieser neuen Phänomene: Menschen, denen auch noch das Biosalatblatt zu unwürdig für ihre Maßstäbe erscheint. Um 21.05 Uhr geht es weiter mit Wie gut sind Light-Lebensmittel? Um 21.55 Uhr folgt Das Experiment: Vegan gegen Fleisch, und den Abschluss macht um 22.30 Uhr eine Diskussion bei Ingrid Thurnher mit folgenden Gästen: Bernhard Ludwig (Kabarettist und Erfinder der 10-in-2-Diät), Lothar Kolmer (Gastrosoph), Verena Scheitz (Kabarettistin Iss was G’Scheitz), Sasha Walleczek (Ernährungsexpertin) und Clemens G. Arvay (Autor von Der große Bio-Schmäh). Bis 23.20, ORF 3

foto: orf/langbein & partner

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: 1) Gefährliche Perchtenläufe – Brauchtum außer Kontrolle? 2) Die Gatterjagd – Tradition oder Tierquälerei? 3) Nina Proll – Zwischen Vorstadt und Bauernhof. 4) Ein Holzknecht als Poet – Einblick in eine verborgene Lebenswelt. Bis 22.00, ORF 2

22.25 ULRICH_SEIDL

Paradies: Liebe (Ö/D/F 2012, Ulrich Seidl) Die 50-jährige Teresa (Margarethe Tiesel) fliegt nach Kenia in ein Ferienresort, in dem ältere Europäerinnen zum Sextourismus absteigen. Sex ist käuflich, nicht aber Liebe und Intimität. Eindringlicher, erster Film der Paradies-Trilogie von Ulrich Seidl. Bis 0.20, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag 1) Oberösterreich im Fokus – Sparmaßnahmen in der Kultur. 2) Gerhard Haderers "Schule des Ungehorsams" – Der Künstler ist live im Studio. 3) Recht und Rache. Aus dem Nichts – Fatih Akins Thriller über die NSU-Morde. 4) Neue Dokumentation grazKUNST – 200 Jahre Kunstuniversität Graz. Bis 0.00, ORF 2

1.00 KÜNSTLICH

Her – A Spike Jonze Love Story (USA 2013, Spike Jonze) Theodore ist verliebt in Samantha. So weit, so gewöhnlich. Das Ganze wird aber ein bisserl schwierig, weil Samantha kein Mensch, sondern die Stimme eines Betriebssystems ist. Joaquin Phoenix überzeugt als technikverliebter Nerd. Bis 2.55, SRF 2