Wisla: Kraft zur Halbzeit Zweiter hinter Freitag

Salzburger liegt trotz Bestweite in Durchgang eins knapp hinter dem Deutschen – Sechs Österreicher im Finale dabei

Wisla – Stefan Kraft nimmt den zweiten Durchgang beim Skisprung-Weltcup-Auftakt in Wisla (Polen) als Zweiter in Angriff. Nach einem Flug auf die Bestweite von 126,5 Metern hat der Weltcupsieger 1,3 Punkte Rückstand auf den Deutschen Richard Freitag, der bei 126 Metern landete. Ex aequo mit Kraft Zweiter war der Japaner Junshiro Kobayashi nach einem 124-m-Sprung.

Zweitbester ÖSV-Springer war Manuel Fettner mit 121 Metern als Zwölfter. Sechs Österreicher sind im Finale dabei, Markus Schiffner hat es nicht geschafft. (APA, 19.11.2017)