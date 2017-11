Deutsche Post: Justiz ermittelt seit Monaten wegen Brief-Betrugs

Drei Beschuldigte in U-Haft

Bonn – Die Deutsche Post ist offenbar Opfer eines groß angelegten Brief-Betrugs geworden. Wie jetzt bekannt wurde, ermittelt die Justiz in der Sache schon seit geraumer Zeit.

"Es stimmt, dass wir Betrugsfälle im Bereich der Einlieferungen größerer Briefmengen bei Geschäftskunden hatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt", sagte ein Konzern-Sprecher am Sonntag. So sollen Millionen an Briefen von privaten Dienstleistern bei der Post abgerechnet worden sein, die gar nicht existierten, also nie geschrieben wurden. Zur Höhe eines möglichen Schadens wollte der Sprecher keine Angaben machen.

50 bis 100 Millionen Euro Schaden

Die Ermittlungen, die schon seit einigen Monaten liefen, seien noch nicht abgeschlossen.

Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) könnte sich der Schaden auf 50 bis 100 Millionen Euro belaufen. Das Geld habe die Post als Geschädigte an Zulieferfirmen für Ware gezahlt, die nie angeliefert worden sei.

Laut der Koblenzer Staatsanwaltschaft werden 14 Personen im Alter von 39 bis 58 Jahren als Beschuldigte geführt. "Drei Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft", sagte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen der "FAS".

Dem Bericht zufolge erhalten private Post-Dienstleister von dem Bonner Konzern für jeden angelieferten Brief eine Prämie, die bis zu 44 Prozent des Portos beträgt. Jede erfundene Sendung sei daher bares Geld wert, daraus habe sich offenbar ein kriminelles System entwickelt. (APA/Reuters, 19.11.2017)