Mindestsicherung: Wien beschließt Gesetz ohne Wartefrist für Zuziehende

Am Donnerstag steht Beschluss im Gemeinderat an – Frauenberger zu Schieder-Vorstoß: Man kann "darüber reden", allerdings nur bei bundeseinheitlicher Lösung

Wien – Die rot-grüne Wiener Stadtregierung bleibt dabei: Am Donnerstag wird im Gemeinderat das neue Wiener Mindestsicherungsgesetz ohne Wartefrist für Nicht-Wiener – also zuziehende Österreicher oder auch Asylberechtigte – beschlossen. Das wurde dem STANDARD am Sonntag aus dem Büro von Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) bestätigt. Das Gesetz wird am 1. Jänner 2018 in Kraft treten und sieht praktisch keine Kürzungen vor.

Zuvor hatte der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder, der für den Posten des neuen Wiener SPÖ-Chefs kandidiert, entsprechende Überlegungen bekannt gegeben. "Wir dürfen nicht zusehen, wie andere Bundesländer Armut nach Wien exportieren", sagte Schieder der Krone.

Schon Ex-Stadträtin Sonja Wehsely hatte eine Wartefrist für Zuziehende ins Spiel gebracht. Im Zuge der langwierigen rot-grünen Verhandlungen zur Mindestsicherung wurde aber von Häupl klargestellt, dass vorerst keine Wartefrist kommen werde.

Frauenberger sagt zum aktuellen Schieder-Vorstoß, dass man "darüber sprechen" könne – allerdings erst im Zuge von Verhandlungen über eine bundeseinheitliche Mindestsicherung. Wien werde sich aber dagegen wehren, dass die mögliche ÖVP-FPÖ-Bundesregierung den Ländern strengere Regeln bei der Mindestsicherung vorschreiben könnte. (David Krutzler, 19.11.2017)