Niederösterreich: Deutschklassen-Offensive ab Februar 2018

Spezielle Förderungen an Schulen mit mehr als 15 Prozent an Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen – Drei Millionen Euro vom Land zur Verfügung gestellt – Bis zu 60 Schulstandorte betroffen

St. Pölten – Das Land Niederösterreich startet im zweiten Halbjahr des aktuellen Schuljahres eine Deutschklassen-Offensive. Ab Februar 2018 soll es an Schulen mit mehr als 15 Prozent an Kindern, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, um dem Unterricht folgen zu können, spezielle Förderungen geben. Bis zu 80 Junglehrer werden an knapp 60 Schulstandorten für Sprachförderkurse eingesetzt.

"Das hilft den Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen und das hilft den niederösterreichischen Kindern, weil ihr Unterricht nicht mehr beeinträchtigt wird", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit. Das Land stellt für die Offensive bis zu drei Millionen Euro zur Verfügung. (APA, 19.11.2017)