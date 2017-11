Amazon: Echo- und Fire Tablet-Kampfpreise zum Cyber Monday

Der IT-Konzern startet verführt die Cyber Monday-Woche, der Preis hauseigener Geräte wird deutlich reduziert

Amazon vergünstigt bei der Cyber Monday-Woche seine eigene Hardware deutlich. Das von Testern gelobte Fire HD 10 Tablet kostet ab Montag 80 Euro statt 120 Euro, deutliche Preisnachlasse gibt es auch bei den Echo-Lautsprechern. So wird der neue Echo für 80 Euro, der Echo Plus für 120 Euro und der kleine Echo Dot für 40 Euro erhältlich. Für Amazon spielen die Verkäufe während des Cyber Mondays eine wichtige Rolle, sie sind Vorbote des Weihnachtsgeschäftes.

Frühstart

Der Cyber Monday markiert eigentlich den ersten Montag nach Thanksgiving. An diese Tradition halten sich große Onlinehändler aber schon länger nicht mehr. Denn der vor allem in den USA wichtige Feiertag findet erst nächsten Donnerstag statt, die Cyber Monday-Woche startet bei Amazon aber schon diesen Montag.

Seit 2010 im deutsprachigen Raum

Jährlich werden in den USA am Cyber Monday rund drei Milliarden Dollar umgesetzt. Das Gegenstück dazu ist der Black Friday, der am Tag nach Thanksgiving, also nächsten Freitag, stattfindet. Der Tag ist meist schulfrei, viele Familien nutzen den gemeinsamen Tag zum Einkaufen. Der Cyber Monday sollte das digitale Äquivalent des Black Friday sein, Angebote gibt es online aber an beiden Tagen. Amazon brachte den Cyber Monday erstmals 2010 in deutschsprachige Länder. (red, 19.11.2017)