AS Roma gewinnt Derby gegen Lazio

Roma schiebt sich mit fünftem Sieg in Folge auf Platz drei hinter Neapel und Juventus – Milan unterliegt beim Tabellenführer

Rom/Neapel – AS Roma hat in der Serie A das 74. Stadtderby gegen Lazio Rom gewonnen und sich nach dem fünften Sieg in Folge auf Rang drei verbessert. Diego Perotti (49./Foulelfmeter) und Radja Nainggolan (53.) schossen Roma 2:0 in Führung, Lazio konnte durch einen Handelfmeter von Ciro Immobile (72.) nur noch verkürzen.

Nach dem Sieg im ersten Derby ohne den zurückgetretenen Ex-Star Francesco Totti darf Roma weiter vom ersten Titel seit 2001 träumen. Für Lazio endete im Olympiastadion dagegen eine Serie von sechs Siegen. Einen kurzen Einbruch unmittelbar nach der Pause mit zwei Gegentoren innerhalb von vier Minuten konnte Lazio nicht mehr wettmachen.

Der SSC Napoli hat die Tabellenführung behauptet. Der Club aus Neapel besiegte den AC Milan, am Donnerstag Gegner von Austria Wien in der Europa League, mit 2:1. Napoli ist damit in dieser Serie-A-Saison weiter ungeschlagen und baute den Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin zumindest für einen Tag auf vier Punkte aus.

Lorenzo Insigne (33.) und Piotr Zielinski (73.) brachten die Hausherren im San Paolo 2:0 in Führung, Milan gelang durch Alessio Romanoli erst im Finish (91.) der Anschlusstreffer. (APA, 18.11.2017)