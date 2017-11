Barca-Sieg: Suarez beendet mit Doppelpack Torsperre

Goalgetter netzte nach 478 Minuten ohne persönlichen Torerfolg wieder – FC Barcelona in Leganes siegreich

Leganes – Der FC Barcelona liegt auch nach der zwölften Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft souverän an der Tabellenspitze. Die Katalanen gewannen am Samstag auswärts gegen Leganes mit 3:0, halten damit bei elf Siegen und einem Remis und weisen vorerst sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Valencia auf, der am Sonntag bei Espanyol Barcelona antritt.

Titelverteidiger Real Madrid, am Samstagabend beim Stadtrivalen Atletico zu Gast, fehlten zunächst elf Zähler auf Barca.

Matchwinner für die "Blaugrana" war der im Länderspiel gegen Österreich geschonte Uruguay-Goalgetter Luis Suarez. Der 30-Jährige scorte in der 28. und 60. Minute und beendete nach 478 Minuten seine persönliche Torsperre. Für den Schlusspunkt sorgte Paulinho in der 89. Minute. (APA, 18.11.2017)