Honda ruft 900.000 Minivans zurück

Probleme mit den Sitzen in der zweiten Reihe

Washington – Honda ruft rund 900.000 Minivans vom Typ "Odyssey" in die Werkstätten zurück. Es gebe Probleme mit den Sitzen in der zweiten Reihe, teilte der japanische Auto-Hersteller am Samstag mit.

Diese könnten nach vorn schnellen, wenn sie nicht richtig eingerastet seien. In 46 Fällen hätten sich Kunden deswegen leicht verletzt. Betroffen seien "Odyssey" der Baujahre 2011 bis 2017. Die allermeisten Rückrufe fänden in Nordamerika statt. (Reuters, 18.11.2017)