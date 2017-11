ÖSV-Team beim Weltcup-Auftakt in Wisla auf Rang zwei

Norwegen gewinnt, Österreich ex aequo mit Polen

Die österreichische Skisprung-Mannschaft hat am Samstag beim Weltcup-Auftakt in Wisla im Teambewerb ex aequo mit Polen hinter Norwegen Platz zwei belegt. Das Quartett Daniel Huber, Clemens Aigner, Michael Hayböck und Stefan Kraft hatte wie die Polen mit 1.006,5 Punkten 17,3 Zähler Rückstand auf die Norweger. Deutschland wurde mit 990,0 Punkten Vierter.

Am Sonntag steht in Wisla die erste Einzelkonkurrenz der Olympia-Saison auf dem Programm. (APA, 18.11.2017)