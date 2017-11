Arsenal gewinnt Nord-London-Derby gegen Tottenham

Mustafi und Sanchez treffen für Gunners – elfter Heimsieg in Folge ist beste Serie seit 2005

London – Arsenal hat das Nord-London-Derby in der englischen Fußball-Premier-League für sich entschieden. Die "Gunners" setzten sich am Samstag vor eigenem Publikum gegen den Erzrivalen Tottenham mit 2:0 durch. Shkodran Mustafi (36.) und Alexis Sanchez (41.) führten im Prestigeduell schon vor der Pause die Entscheidung herbei und fixierten zugleich den bereits elften Heimsieg Arsenals in Serie.

Arsenal ist mit 22 Punkten Fünfter und rückte dem Dritten Tottenham bis auf einen Zähler nahe. (APA, 18.11.2017)