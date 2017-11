Grabners Rangers verlieren gegen Columbus zu null

Vier Grabner-Schüsse erfolglos, Bobrowskij souverän

Columbus – Die New York Rangers haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Michael Grabner und Co. unterlagen den Columbus Blue Jackets auswärts mit 0:2. Columbus-Goalie Sergei Bobrowskij hatte mit 36 Paraden großen Anteil am Heimsieg in der Nationwide Arena, behielt dabei auch bei vier Abschlüssen von Grabner die Oberhand.

Der Kärntner ging zum zweiten Mal hintereinander leer aus, hält also weiter bei acht Saisontoren. Für Columbus war es der dritte Sieg in der Liga en suite. Für die Rangers geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Ottawa Senators weiter. (APA, 18.11.2017)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Freitag:

Columbus Blue Jackets – New York Rangers (mit Grabner) 2:0

Detroit Red Wings – Buffalo Sabres 3:1