Wien will sich bei Kürzung der Mindestsicherung wehren

Eine türkis-blaue Bundesregierung könnte Wien mit einem Rahmengesetz zu einer Senkung zwingen. Die zuständige Stadträtin will das nicht zulassen

Wien – Wien will sich dagegen wehren, dass eine künftige türkis-blaue Bundesregierung der Bundeshauptstadt strengere Regeln bei der Mindestsicherung vorschreiben könnte: "Wenn die Vorschläge in diese Richtung gehen, dann müssen wir dagegen halten", meinte Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) Samstag früh im Ö1-"Morgenjournal".

Ob sie auch rechtliche Schritte einleiten würde, machte sich von der konkreten Ausformulierung des Regierungsvorschlags abhängig. Die Verhandler von ÖVP und FPÖ hatten gestern angekündigt, eine bundeseinheitliche Regelung bei der Mindestsicherung erreichen zu wollen, notfalls auch über ein Rahmengesetz, dem die Länder folgen müssten.

Frauenberger fürchtet Sicherheitsprobleme

Klar ist, dass damit auch eine Einschränkung der Mindestsicherung verbunden wäre. Frauenberger lehnt dies ab. Sie sei zwar für eine bundeseinheitliche Lösung. Wenn diese aber bedeute, dass Menschen in Wien von 500 Euro pro Monat leben sollten, lehne sie das ab: "Das bringt so viele Sicherheitsprobleme und Kinderarmut mit sich."

ÖVP und FPÖ haben in den neos einen potenziellen Partner, was eine bundeseinheitliche Regelung der Mindestsicherung angeht. Eine Diskriminierung von Ausländern lehnen sie jedoch ab, stellte Sozialsprecher Gerald Loacker am Samstag in einer Aussendung klar. Dies wäre eine unsachliche Differenzierung

Neos nennen Vorarlberg als Vorbild

Als Vorbild für die künftige Regierung nennt Loacker das Vorarlberger Modell – mit einem höheren Anteil an Sachleistungen und weniger direkten Geldflüssen. Einen wichtigen Schritt zur fairen Gestaltung der Mindestsicherung sehen die Neos auch im Bereich der Mehrfachvergütungen des Faktors Familie.

Während Erwerbstätige Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag bekämen, erhielten die Bezieher von Mindestsicherung in vielen Bundesländern zusätzlich zu diesen beiden Transfers noch einen Betrag für die Kinder. "Hier muss es zu einer Bereinigung kommen. Diese Ungleichbehandlung mit Erwerbstätigen hält vom (Wieder-)Eintritt in den Arbeitsmarkt ab, weil niemand an seinem Arbeitsplatz für das Vorhandensein von Kindern eine bessere Bezahlung bekommt", betont Loacker. (APA, 18.11.2018)