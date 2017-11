ORF nahm Faktencheckseite offline

Medienbehörde KommAustria hatte Verfahren gegen Online-Erkennungstool eingeleitet

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat die Seite "faktoderfake.at" per Weisung vom 23. Oktober offline stellen lassen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner aktuellen Ausgabe. Die Seite war während des Wahlkampfes online gegangen und sollte erkennen, ob Posts in Sozialen Medien plausibel sind oder nicht. Der ORF hatte es verabsäumt, das neue Online-Angebot zu melden, weshalb die Medienbehörde KommAustria ein Prüfverfahren eingeleitet hat. Laut "profil" ist das Verfahren noch anhängig.

Der ORF muss neue Angebote oder wesentliche Änderungen von Programmen oder Angeboten der Medienbehörde zur Auftragsvorprüfung vorlegen. Wesentliche Änderungen betreffen laut Gesetz etwa technische Nutzbarkeit oder ihr Zugang oder wesentlich andere Zielgruppen. (red, 18.11.2017)