TV- und Radiotipps für Samstag, 18. November

Bürgeranwalt, Menschen am Rande der Welt: Spitzbergen, Don Camillo und Peppone, Stille Helden – Zivilcourage im Zweiten Weltkrieg , Hulk und Victoria

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Bei Peter Resetartis geht es diese Woche um: 1) Übergewichtige Kinder. 2) Nachgefragt – Ungleichbehandlung durch Krankenkassen. 3) Deponie in Waldzell? Bis 18.20, ORF 2

19.30 EISIG

Menschen am Rande der Welt: Spitzbergen Wer es bis Spitzbergen geschafft hat, hat es nicht mehr weit bis zum Nordpol. Die Eisbären stellen mit etwa 3000 Exemplaren eine knappe Mehrheit der Bewohner, und die Durchschnittstemperatur liegt bei minus fünf Grad Celsius. In den Fjorden schwimmen Robben, Walrosse und Wale, und darüber erheben sich hohe und spitze Berge. Bis 20.15, Arte

20.15 HUMORISTENTREFFEN

Zu blöd um alt zu sein: Otto Schenk und Michael Niavarani im Gespräch Zwei Sessel, ein Tisch und 1000 Zuschauer: Das ist der Rahmen, in dem sich Otto Schenk und Michael Niavarani zur Plauderstunde treffen und ihre Improvisationskunst auspacken. Im Anschluss, um 22.15 Uhr, steht Was anderes hab' ich nicht können: Otto Schenk im Gespräch mit Ferdinand Wegscheider auf dem Programm. Bis 23.10, Servus TV

20.15 KLASSIKER

Don Camillo und Peppone (Le petit monde de Don Camillo, F 1952, Julien Duvivier) In einem kleinen Dorf am Ufer des Po wird der überzeugte Kommunist Peppone zum Bürgermeister gewählt. Schon bald gerät er in Auseinandersetzungen mit dem Dorfpfarrer Don Camillo. Wo sie nur können, machen sie einander das Leben schwer. Bis 22.00, BR

20.15 ZEITGESCHICHTE

Stille Helden – Zivilcourage im Zweiten Weltkrieg Die Dokumentation von Uli Jürgens erzählt von jenen Österreichern, die Juden sowie Zwangsarbeiter durch ihr selbstloses Tun vor der Verfolgung durch das Naziregime retteten. Mit ihrer Zivilcourage waren sie stille Helden des Zweiten Weltkriegs. Zu ihnen gehören Anna Strasser, Maria und Franz Lederer, Anna Rohrhofer sowie Josefa und Rupert Posch. Ein Lehrstück, dass es auch in dunklen Zeiten Licht gibt. Gehört eigentlich ins Programm von ORF 2. Um 21 Uhr folgt Gerechte unter den Völkern – Ella Lingens über die Medizinerin (1908-2002), die während der Reichspogromnacht Juden versteckte und dafür ins KZ Ausschwitz deportiert wurde. In Varian Fry – Der Retter von Marseille geht es um 21.50 Uhr um den US-amerikanische Journalisten Varian Fry, der während des Zweiten Weltkriegs in Marseille ein Rettungsnetzwerk leitete, das etwa 2000 Menschen die Flucht vor den Nationalsozialisten ermöglichte. Bis 22.50, ORF 3

21.35 SUPERVULKAN

Rätselhafter Vulkanausbruch Seit dreißig Jahren suchen Wissenschafter vergebens nach einem mysteriösen Vulkan, der bei seinem Ausbruch die größte Katastrophe der letzten zehntausend Jahre ausgelöst haben soll. Die Forscher wissen, dass das Ereignis im 13. Jahrhundert stattfand und das Klima des ganzen Planeten durcheinanderbrachte. Um 22.30 Uhr geht es feurig weiter: Risiko Vulkan: Der Feuerberg von Java. Bis 23.20, Arte

21.40 GRÜN IST DIE HOFFNUNG

Hulk (The Hulk, USA 2003, Ang Lee) Während eines Experiments ereignet sich ein Unfall. Wissenschafter Bruce Banner trifft eine Ladung Strahlen, fortan hat er Schwierigkeiten, seine Aggressionen ohne Riesenwuchs und Grünfärbung zu handlen. Mit Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott und Nick Nolte. Bis 23.45, ZDF neo

21.45 ATEMLOS DURCH DIE NACHT

Victoria (D 2015, Sebastian Schipper) Victoria (Laia Costa) begleitet vier Burschen in Echtzeit durch die Berliner Nacht. Gefeiert, prämiert und zwischen Gangsterkino und Großstadtdrama angesiedelt. Bis 23.55, One