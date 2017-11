TV- und Radiotipps für Sonntag, 19. November

Oktoskop, Anne Will über Jamaika-Sondierungsverhandlungen, Im Zentrum über Sozialdemokratie in der Sinnkrise und Ulrich Seidls "Safari"

9.00 EXPERIMENT

Station Rose: Digital Art Diary (4) Die Künstlerin Elisa Rose und der Komponist Gary Danner produzieren bereits die vierte Folge ihres Digital Art Diaries als Mischung aus realen Szenen, abstrakten Bild- und Tonsequenzen, Texten, Gesprächen, Skizzen, Archivmaterial und Performance-Situationen. Bis 9.20, ORF 3

9.20 DOKUMENTATION

Du hast meine einfachen Wege durchkreuzt Erinnerungen an Christine Lavant. Alte Filmaufnahmen, zum Teil erst vor kurzem wiederentdeckt, und Auszüge aus ihren Briefen skizzieren die Lyrikerin. Um 9.50 Uhr folgt zunächst ein Porträt und ab 9.55 Uhr wird die Preisverleihung des Christine-Lavant-Preises 2017 übertragen. Der Autor Bodo Hell erhält die Auszeichnung, Gerti Drassl liest Texte der Kärntner Schriftstellerin, musikalisch begleitet wird sie von Wolfgang Puschnig und Jon Sass. Bis 11.55, ORF 3

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Neuer Ostblock an unseren Grenzen? Gäste bei Paul Lendvai: Bartosz T. Wielinski (Gazeta Wyborcza), Edit Inotai (Journalistin, Budapest), Hans-Peter Siebenhaar (Handelsblatt), Christian Ultsch (Die Presse ). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Bei Patricia Pawlicki zu Gast im Studio ist SPÖ-Klubobmann Christian Kern. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Österreichische Slowaken – eine alte und neue Volksgruppe: Peter Benovsky mit einem aktuellen Bericht. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des Kulturmagazins: 1) Report Saragossa. 2) Der Fall Gurlitt. 3) Mit der Kamera gegen Assad. 4) Im Kampf gegen Aids. 5) Musik als Völkerverständigung. 6) Atelierbesuch bei Nidhal Chamekh. Bis 17.30, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: I puritani – Die Puritaner Die Aufführung von Vincenzo Bellinis Oper stammt aus dem Jahr 2007. Dirigent war Patrick Summers, Regie führte Sandro Sequi. Mit Anna Netrebko (Elvira), Eric Cutler (Arturo), Franco Vassallo (Riccardo). Aus der Metropolitan Opera New York, 2007. Bis 23.00, ORF 3

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Kisses to the Children (Griechenland 2012, Vassilis Loules) Versteckt hinter einer Fensterscheibe musste die damals zehnjährige Rosina Asser-Pardo den Deportationszug der jüdischen Bevölkerung von Thessaloniki mit ansehen. Unter den Menschen auf der Straße war auch ihre Großmutter zu erkennen. So wie Rosina waren auch Iossif, Eftyhia, Shelly und Marios als Kinder bei nichtjüdischen Familien versteckt. Der Film lässt die Erinnerungen der fünf Protagonisten aufleben und berichtet auch vom jüdischen Leben in Griechenland, bevor die Nationalsozialisten das Land überfielen. Bis 22.10, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über den aktuellen Stand der Jamaika-Sondierungsgespräche. Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Sozialdemokratie in der Sinnkrise – Das Ende einer Ideologie? Gäste bei Claudia Reiterer: Christian Kern (Bundeskanzler, SPÖ-Vorsitzender), Konstantin Wecker (Liedermacher, Autor und Schauspieler), Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung) und Martin Ohneberg (Industrieller), Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Dokfilm: Safari (Ö 2016, Ulrich Seidl) Zum 65. Geburtstag von Ulrich Seidl: Was sich deutsche und österreichische Jagdtouristen unter einem "Traumurlaub" vorstellen. Ein Film über das Töten, ein Film über die menschliche Natur. Bis 0.35, ORF 2

23.05 KULTURMAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente mit Evelyn Fischer: 1) Wie Künstler versuchen, unseren Planeten zu retten. 2) Lothar Frenz und der Schutz der Arten. 3) Im Kampf gegen Aids: filmische Hommage an die Aktivisten der ersten Stunde. 4) Farbenrausch in XXL: Retrospektive des großen Pop-Artisten James Rosenquist. 5) Im Kino: Mountain: über Schönheit und Zerstörung der Bergwelt. Bis 23.30, ARD