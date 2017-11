Morgen-Update für Samstag, den 18.11.2017: Kern im Interview, mögliche Neuwahlen in Deutschland, ungewisse Zukunft für "Rock in Vienna"

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick zum Samstagsfrühstück

[Inland] SPÖ-Chef Kern warnt vor "Machtkartell der ÖVP"

[International] Deutsche wollen Neuwahlen – wenn Jamaika scheitert

[Klimakonferenz] Was über Nacht beschlossen wurde.

Soziale Rechte: EU-Regierungschefs üben sich in Göteborg in Symbolik

[Wirtschaft] Von Steuerentlastung profitieren Männer viel stärker als Frauen

[Kultur] Rückzug: Zukunft des "Rock in Vienna" ungewiss

[Wissenschaft] "Killerbienen" in Puerto Rico verloren ihre Angriffslust

[Japan] Zug 20 Sekunden zu früh abgefahren: Betreiber entschuldigt sich

[Wetter] Der Samstag beginnt zwischen Bregenz und Wien mit vielen Wolken. Vom Tiroler Oberland über Kärnten bis ins Südburgenland zeigt sich die Sonne nach Nebelauflösung häufiger. 3 bis 9 Grad

[Zum Tag] Am 18. November 1993 spielte die Grunge-Band Nirvana ein Unplugged-Konzert in New York, das später auf CD veröffentlicht wurde.