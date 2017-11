Brem gibt in Killington Comeback

Mehr als ein Jahr nach Schien- und Wadenbeinbruch startet Tirolerin beim RTL

Reiteralm – Skirennläuferin Eva-Maria Brem gibt am Samstag in einer Woche im Riesentorlauf in Killington ihr Weltcup-Comeback. Dies bestätigte Österreichs Skiverband am Freitag auf APA-Anfrage. Brem hatte sich am 4. November 2016 nach einem Einfädler im Slalomtraining das Waden- und Schienbein im linken Unterschenkel gebrochen und deshalb mit Ausnahme des Auftaktrennens in Sölden die ganze WM-Saison verpasst.

Die 29-jährige Tirolerin war nach dem Gewinn der Riesentorlauf-Weltcup-Wertung im Vorjahr zu "Österreichs Sportlerin des Jahres" gewählt worden. (APA, 17.11.2017)