Heiko Westermann fällt bis Jänner aus

Austria-Verteidiger muss wohl am Knie operiert werden

Wien – Austria-Verteidiger Heiko Westermann hat sich im Spiel gegen Europa-League-Spiel gegen Rijeka bei einem Zusammenprall am Knie verletzt und muss wohl am Knie operiert werden und wird damit bis Mitte Jänner ausfallen.

Der 18-jährige Alexandar Borkovic aus dem eigenen Austria-Nachwuchs ist wieder voll fit und dürfte am Samstag gegen die Admira wohl von Beginn an in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen.

"Der ganze Klub freut sich auf seinen Einsatz. Er ist im Kopf recht klar, hat hohe Qualität", betont Trainer Fink. Außerdem sind auch Thomas Salamon und David de Paula wieder einsatzfähig. (red, 17.11.2017)