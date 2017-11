GGK bringt A1 "Stimmung ohne Ende"

Weihnachtskampagne promotet unlimitiertes Streaming von Videos und Musik

Wien – "Stimmung ohne Ende" verspricht GGK Mullenlowe in ihrer neuen Weihnachtskampagne für A1. Fokus: unlimitiertes Streaming von Videos und Musik etwa über Netflix, Amazon, Deezer abseits des vertraglichen Datenvolumens.

Drei emotionale Spots sollen "Stimmung ohne Ende" illustrieren, dazu Print, Außenwerbung und Online:

Die Musik zu den Spots – "To the Wonder" – kommt von Aqualung feat. Kina Grannis. Der Regie führte der deutsche Regisseur und Drehbuchautor Maurus vom Scheidt, dessen TV-Spots bereits vielfach ausgezeichnet wurden. Neben seiner Arbeit in der Werbung ist vom Scheidt auch für Kurzfilme und Langformate bekannt.

Kunde A1 – Marco Harfmann, Claudia Huber, Roswitha Ullmann, Alexandra Wasserbauer Kreativagentur GGK MullenLowe Konzeption & Kreation Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann Beratung Michael Kapfer, Bernd Weninger, Johanna Knaus Filmproduktion Das Rund Postproduktion Basis KG Regie Maurus vom Scheidt DOP Thomas W. Kiennast Printproduktion ViennaPaint

(red, 17.11.2017)