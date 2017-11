Simbabwe: Erster Auftritt Mugabes seit Eingreifen des Militärs

Präsident eröffnet Abschlussfeier an Universität – Regierungspartei Zanu-PF bereitet offenbar Amtsenthebungsverfahren vor

Harare – Erstmals nach der Machtübernahme des Militärs in Simbabwe ist Präsident Robert Mugabe öffentlich aufgetreten. Nahe der Hauptstadt Harare eröffnete er eine Abschlussfeier an einer Universität. Mugabe war am Mittwoch nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt worden und verhandelt derzeit mit der Militärführung über einen Machtwechsel. Am Freitag wurden erneut mehrere Personen aus seinem Umfeld festgenommen.

Die Regierungspartei Zanu-PF kam am Freitag zusammen, um eine Resolution zur Entlassung des 93-Jährigen am Wochenende zu verfassen und den Grundstein für ein Amtsenthebungsvefahren in der kommenden Woche zu legen.

Mugabe will nicht zurücktreten

"Es gibt kein Zurück", sagte ein Zanu-PF-Vertreter zu Reuters. "Wenn er stur bleibt, werden wir es so einrichten, dass er am Sonntag gefeuert wird. Wenn das getan ist, kommt es am Dienstag zum Amtsenthebungsverfahren." Mugabe weigert sich abzutreten. Die Streitkräfte erklärten, derzeit würden Gespräche mit ihm geführt. Es seien bereits "bedeutende Fortschritte" beim Vorgehen gegen die "Kriminellen rund um Mugabe" erzielt worden. Die Öffentlichkeit werde so schnell wie möglich über den Stand der Dinge informiert, erklärte das Militär über das von Staatsfernsehen.

Das Militär will mit seiner Machtübernahme verhindern, dass Mugabe seine 52-jährige Ehefrau Grace als Nachfolgerin installiert. Ihr Aufstieg und der ihr nachgesagte ausschweifende Lebensstil werden selbst von vielen Anhängern des Staatschefs abgelehnt. Als Nachfolger bringt sich nun der ehemalige Vizepräsident Emmerson Mnangagwa in Stellung, der sich Gerüchten zufolge wieder in Simbabwe aufhalten soll. (Reuters, red, 17.11.2017)