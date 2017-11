VW-Aufsichtsrat berät über Multimilliardenbudget

Laut einem Insider ist ein Budgetplan über mehr als 70 Milliarden Euro geplant

Wolfsburg/Hamburg – Volkswagen geht nach der Dieselkrise bei den Investitionen wieder in die Vollen. Angesichts eines robusten Autogeschäfts und weltweit sprudelnder Einnahmen soll der Aufsichtsrat an diesem Freitag Insidern zufolge ein Investitionsbudget von mehr als 70 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre beschließen.

Der Planungszeitraum reiche von 2018 bis 2022, sagte einer der Eingeweihten der Nachrichtenagentur Reuters. Während der Dieselkrise war Volkswagen bei den Investitionen nur auf Sicht gefahren. Das Unternehmen wollte die Informationen nicht kommentieren.

E-Auto-Bereich ausbauen

Mit den Investitionen will Volkswagen den Umbau zu einem führenden Anbieter von Elektroautos und Mobilitätsdiensten stärker vorantreiben. Der Aufsichtsrat berät dabei über neue Projekte und die Auslastung der Werke. Im Vorfeld war bereits durchgesickert, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen mehrerer Konzernmarken in Zwickau gebündelt werden soll. Das dürfte in Sachsen gut ankommen, da das Bundesland vom Personalabbau bei Siemens stark betroffen ist.

Auch in den außerhalb Europas besonders wichtigen Märkten in China und den USA will Volkswagen in den nächsten Jahren viel Geld in die Produktion batteriebetriebener Autos und Hybridwagen stecken.

Im Anschluss an die Sitzung des Aufsichtsrats wollen Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Konzernchef Matthias Müller und Betriebsratschef Bernd Osterloh auf dem Werksgelände vor die Presse treten. (APA, Reuters, 17.11.2017)