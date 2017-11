ÖVP und FPÖ bei Thema Sicherheit weitgehend einig

Kurz über FPÖ-Minister: Es ist Sache des Bundespräsidenten, die Regierung anzugeloben

Wien – ÖVP und FPÖ haben den Themenbereich "Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz" so gut wie fertig. ÖVP-Chef Sebastian Kurz bestätigte entsprechende Medienberichte am Freitagvormittag weitgehend. Dass man hier ganz einig sei, sei "zugespitzt", aber die Gespräche verliefen in diesem Bereich "sehr positiv", sagte Kurz vor der Sitzung der Steuerungsgruppe. Einige Detailfragen seien aber noch zu klären.

Laut "Salzburger Nachrichten" soll das Staatsbürgerschaftsrecht für anerkannte Flüchtlinge verschärft werden. Diese sollen die Staatsbürgerschaft nicht mehr nach sechs Jahren erhalten können. Im Gespräch sei eine Verlängerung der Wartefrist oder überhaupt eine Abschaffung der Sonderregelung für Flüchtlinge.

Mehr Militärbudget, 3.000 Polizisten zusätzlich

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kündigte wiederum Donnerstagabend auf oe24.at eine schrittweise Anhebung des Bundesheerbudgets sowie eine Strukturreform des Heeres an. Zudem soll es 3.000 Polizisten mehr und ein eigenes Polizeidienstrecht geben.

Statements zu den Regierungsverhandlungen werden für 13 Uhr erwartet.

Berichte, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen die FPÖ-Politiker Harald Vilimsky und Johann Gudenus als Minister ablehnen würde, bestätigte Kurz nicht. Er habe mit dem Bundespräsidenten bisher "über Inhalte, kaum über Personen" gesprochen. Jedenfalls würden die Koalitionspartner einen Vorschlag für die künftige Ministerriege machen, es "obliege" aber dem Präsidenten, die Regierung anzugeloben.

Bei der Dauer der Koalitionsverhandlungen wollte sich Kurz nicht festlegen. Die FPÖ gibt sich weiter gebremst. Unter der Hand hieß es, dass man wohl nicht vor Weihnachten fertig werde. (APA, red, 17.11.2017)