Irak: Armee nimmt letzte Stadt unter IS-Kontrolle ein

Offensive zur Rückeroberung von Rawa an der syrischen Grenze dauerte nur wenige Stunden

Bagdad – Die irakische Armee hat binnen weniger Stunden die letzte von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrollierte Stadt in dem Land zurückerobert. Regierungstruppen und paramilitärische Einheiten hätten "ganz Rawa befreit" und auf allen öffentlichen Gebäuden die irakische Flagge gehisst, erklärte der General Abdelamir Jarallah am Freitag.

Der Einsatz zur Rückeroberung der Ortschaft in der Wüstenprovinz Anbar hatte erst am Morgen begonnen. Die Kleinstadt Rawa im Euphrat-Tal an der syrischen Grenze war die letzte Stadt im Irak, die noch von den Jihadisten kontrolliert wurde. Die irakische Armee hatte im Morgengrauen eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt gestartet. Das Militär hatte mit einem schnellen Erfolg gerechnet. Die meisten IS-Kämpfer, die sich zuletzt noch in der Stadt aufgehalten hätten, seien bereits zur syrischen Grenze geflohen, sagte ein General.

Die IS-Miliz hatte im Juni 2014 ein "Kalifat" in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen, nachdem sie in einer Blitzoffensive die irakische Armee und die kurdischen Truppen bis vor Erbil und Bagdad zurückgedrängt hatte. Seit 2015 sind die Jihadisten aber auf dem Rückzug, zuletzt wurden sie aus einer Stadt nach der anderen vertrieben. In der syrisch-irakischen Grenzregion hat der IS seine letzten Gebiete. Auf der syrischen Seite der Grenze läuft derzeit eine Offensive der Regierungstruppen und verbündeter Milizen, um die Jihadisten aus der Stadt Albu Kamal zu vertreiben. (APA, 17.11.2017)