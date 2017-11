Langjähriger oberster Mafiaboss Toto Riina gestorben

Gesundheitsminister erlaubte noch Besuch seiner Familie – Riina soll für 150 Morde verantwortlich sein, unter anderem an den Mafia-Richtern Falcone und Borsellino

Rom – Die langjährige Nummer eins der Mafia, Toto Riina, ist in der Nacht auf Freitag gestorben. Der "Capo di tutti i capi" (Boss der Bosse), der am Donnerstag 87 Jahr alt geworden war, lag nach zwei Operationen seit fünf Tagen im künstlichen Koma. Er litt an Krebs. Gesundheitsminister Andrea Orlando erlaubte seiner Familie, Riina im Gefängnistrakt eines Krankenhauses in Parma zu besuchen, um Abschied zu nehmen.

Dem seit 1993 inhaftierten Mafioso war es normalerweise untersagt, Besuch zu empfangen. Riina trug den Spitznamen "Die Bestie" und steckte in den 1980er- und 1990er-Jahren hinter vielen der bekanntesten Mafiamorde des Landes. Er wurde 1993 nach 20-jähriger Flucht gefasst und zu 13-mal lebenslanger Haft verurteilt. Ein im Sommer eingereichter Antrag auf Freilassung aus Gesundheitsgründen hatte einen Aufschrei der Empörung ausgelöst und war abgelehnt worden.

Morde an Mafia-Richtern Falcone und Borsellino

Riina soll in den 1990er-Jahren die Morde an den bekannten Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino in Auftrag gegeben haben, die damals gegen die Mafia vorgingen. Zudem wird er für die Bombenanschläge in Rom, Florenz und Mailand im Jahr 1993 verantwortlich gemacht. Insgesamt sollen 150 Morde auf sein Konto gehen. (APA, red, 17.11.2017)