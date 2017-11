Projekt "Reichspark": Jan Böhmermann inszeniert NS-Themenpark für Fake-Doku

"Horror-Darkride" und "historisch korrekten Nachbau" eines Konzentrationslagers

Wien – Jan Böhmermann und Ralf Kabelka haben für eine Spezialausgabe seines "Neo Magazin Royale" am Donnerstagabend das Projekt eines NS-Themenparks in Brandenburg inszeniert und offenbar auch AfD-Vertreter dafür kontaktiert. Die Fake-Doku: Ein angeblicher Unternehmer namens Ralph Gamper arbeite an dem Projekt "Reichspark".

Zitate aus dem Fake-Präsentationsvideo für das Projekt: "Historisch korrekt, verantworungsvoll und familienfreundlich" werde die Zeit des Nationalsozialismus "erlebbar", etwa die "Reichskristallnacht" gemacht mit "Horror-Darkride" der Bombardierung Dresdens und in "Warland" die Schlacht um Stalingrad bei "authentischen minus 20 Grad". Mit "Re-Enactment" des Attentats auf Hitler. "Reichspark" biete auch den "historisch korrekten Nachbau" eines Konzentrationslagers.

Das Spiegel-Portal Bento berichtet von Kontakten des falschen Unternehmers zur AfD: Auf einer Website der rechten Szene werde von einem Treffen des Potsdamer Landtagsmitglieds Thomas Jung im Oktober mit jemand berichtet, der ihm den "Reichspark" schmackhaft machen wollte. Darin heißt es, bei dem Treffen habe Thomas Jung vor "verheerender Geschichtsklitterung" gewarnt und jede Unterstützung verweigert. Der Blog geht davon aus, dass "Satiriker" am Werk waren.

neo magazin royale Der Trailer zu Böhmermanns Spezial über das "Unternehmen Reichspark".

Böhmermanns Spezial berichtet auch in der Spezialausgabe einer Virtual-Reality-Visualisierung von Auschwitz-Birkenau aus Italien. Und er zeigt Aussagen von AfD-Politikern, man müsse den Deutschen nicht mehr die zwölf Jahre der NS-Zeit vorwerfen. (red, 17.11.2017)