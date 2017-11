Tansania: Österreicher bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Cessna Caravan mit elf Menschen an Bord verunglückt – Alle tot

Daressalam/Wien – Ein Flugzeugunglück hat in Tansania elf Menschenleben gefordert. Eines der Opfer war ein 1942 geborener Österreicher, teilte das Außenministerium in Wien am Donnerstag mit. Eine einmotorige Cessna Caravan mit einem Piloten und zehn Passagieren an Bord war am Mittwoch laut der Fluglinie Coastal Aviation in der Nähe des für Wildtiere berühmten Ngorongoro-Kraters im Norden des Landes abgestürzt.

Zwei weitere der Opfer – bei ihnen handelte es sich um den Piloten und zehn Passagiere – waren deutsche Staatsbürger, wie das Außenamt in Berlin bestätigte. Bei dem Österreicher handelte es sich um einen Mann, der zuletzt in der Schweiz lebte.

Ursache unklar

Die Ursache des Absturzes in der Nähe des Serengeti-Nationalparks wurde nicht genannt. Informationen zu den Opfern würden bekanntgegeben, nachdem die Angehörigen informiert worden seien, sagte die Airline. "Natürlich sind wir in Schock. Es ist schrecklich", sagte der Geschäftsführer der Airline, Julian Edmunds. Er selber fliege die Maschinen der Airline regelmäßig. "Ich habe großes Vertrauen in unsere Besatzung und Ausstattung." Die Fluggesellschaft werde alles tun, um die Untersuchungen des Absturzes zu unterstützen.

Viele bei Touristen beliebte Nationalparks und Sehenswürdigkeiten in Ostafrika sind nur mit Allradfahrzeugen oder kleinen Flugzeugen erreichbar. Etliche Fluggesellschaften in der Region nutzen einmotorige Flugzeuge wie die Cessna Caravan. (APA, 16.11.2017)