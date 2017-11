Italienerin zog sich Verletzung beim Training in Copper Mountain zu

Copper Mountain (Colorado) – Die italienische Skirennläuferin Elena Curtoni hat sich beim Riesentorlauftraining in Copper Mountain einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Die 26-Jährige, die in ihrer Karriere bisher dreimal auf dem Weltcuppodest stand und beim Saisonauftakt in Sölden 27. war, verpasst damit wohl die gesamte Saison inklusive Olympia im Februar. (APA, 16.11.2017)