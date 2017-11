US-Rapper Lil Peep mit 21 Jahren gestorben

Mischte in seinen Songs Hip Hop und Emo – Todesursache unklar

Tucson – Der US-Rapper Lil Peep ist im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Der Musiker sei in Tucson im US-Bundesstaat Arizona tot aufgefunden worden, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Sprecherin einer Entertainment-Firma, mit der der Rapper zusammengearbeitet hatte. Die Todesursache war zunächst nicht klar. Der Musiker war 1996 als Gustav Åhr auf Long Island nahe New York geboren.

Nachdem er die Schule verlassen hatte, ging er nach Los Angeles, um eine Musikkarriere zu beginnen. In seinen Songs mischte er Hip Hop und Emo und gewann rasch viele Fans. Aber Lil Peep hatte auch immer wieder offen über seine Drogenprobleme gesprochen. (APA, 16.11.2017)

lil peep Lil Peep – Benz Truck.