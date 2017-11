Nicaraguaner Sergio Ramirez erhält Cervantes-Literaturpreis

Wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt ist mit 125.000 Euro dotiert

Madrid – Der nicaraguanische Schriftsteller Sergio Ramirez (75) wird mit dem diesjährigen Cervantes-Preis ausgezeichnet. Dies gab der spanische Kulturminister Inigo Mendez de Vigo am Donnerstag in Madrid bekannt. Der Cervantes-Preis ist mit 125.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt.

Die Jury hielt sich mit ihrer Entscheidung an die ungeschriebene Regel, wonach die Auszeichnung abwechselnd spanischen und lateinamerikanischen Autoren zugesprochen wird. Im Vorjahr hatte der Spanier Eduardo Mendoza (74) den Cervantes-Preis erhalten. (APA, 16.11.2017)