Sandro Wagner könnte Bayern-Stürmer werden

DFB-Stürmer hat Hoffenheim um seine Freigabe gebeten und könnte bereits im Winter zu den Münchnern zurückkehren

Zuzenhausen – Unter der Woche schnupperte Sandro Wagner schon einmal Bayern-Luft. Deutschlands Fußball-Nationalstürmer saß in der ersten Reihe, in unmittelbarer Nähe zu Joshua Kimmich und Javi Martinez, als die Münchner Basketballer ihren Erfolg im EuroCup feierten. Wagner könnte in Zukunft ein Dauergast sein.

Zurück zu den Wurzeln?

Wie sein Noch-Trainer Julian Nagelsmann einen Tag nach Wagners Heimatbesuch verriet, hat der 29-Jährige beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim um seine Freigabe gebeten. Bereits in der Winterpause möchte Wagner die Kraichgauer verlassen, sich dem Rekordmeister anschließen und damit zehn Jahre nach seinem letzten Profispiel für die Bayern zu den Wurzeln zurückkehren. Der "Austausch aller beteiligten Parteien", sagte Nagelsmann, sei in vollem Gange.

"Wir wissen bereits länger, dass die Bayern Interesse an Sandro haben. Uns ist auch die Interessenlage von Sandro bekannt", sagte Nagelsmann und schob – um Missverständnissen vorzubeugen – direkt nach: "Wir werden jedoch erst dann etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt."

Entschieden ist also noch nichts. In überraschender Offenheit deutete Nagelsmann aber an, dass Wagner schon in der Rückrunde wieder für seinen Jugendverein auflaufen könnte. "Es ist ja nicht mehr so lange, bis wir um den Weihnachtsbaum laufen", sagte Nagelsmann mit Blick auf eine mögliche Entscheidung.

Wagner hat in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 und dürfte den Bayern rund zehn Millionen Euro kosten. Hinter Robert Lewandowski wäre Wagner bei den Münchnern aber nur klare Nummer zwei, in der Champions League könnte er trotz seiner Europacup-Einsätze für die Hoffenheimer in dieser Spielzeit aber dennoch auflaufen. Nicht nur deshalb mache ein Wechsel Sinn – meint zumindest Nagelsmann. (sid, 16.11.2017)