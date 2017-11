ÖFB-Frauen bereiten sich auf Israel und Spanien vor

Teamchef Thalhammer nominierte Kader für WM-Qualifikationsspiele

Wien – ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer hat am Donnerstag den Kader für die anstehenden Spiele im Rahmen der Qualifikation für den Women’s World Cup 2019 in Frankreich nominiert. Österreichs Mannschaft des Jahres bereitet sich ab Montag in Bad Tatzmannsdorf auf die letzten Auftritte im Länderspieljahr 2017 vor.

Am Donnerstag, dem 23. November, empfangen Nina Burger & Co. im ersten Quali-Heimspiel in der BSFZ-Arena in Maria-Enzersdorf Israel. Der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr, ORFeins überträgt live. Tickets sind im Online-Ticketshop des FC Flyeralarm Admira erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind um 6 Euro dabei, ein Vollpreisticket kommt auf 12 Euro. Ein VIP-Ticket ist um 100,00 Euro erhältlich.

Fünf Tage später, am Dienstag, dem 28. November, kommt es in Palma de Mallorca zu einer Neuauflage des EM-Viertelfinales gegen Spanien. (red, 16.11.2017)

ÖFB-Kader:

Tor: Pal Jasmin (FC Wacker Innsbruck/0 Länderspiele), Pfeiler Jasmin (SKV Altenmarkt/20), Zinsberger Manuela (FC Bayern München/D/37)

Verteidigung: Aschauer Verena (SC Sand/GER/50 Länderspiele/7 Tore), Georgieva Marina (1. FFC Turbine Potsdam/GER/1/0), Hamidovic Adina (SC Sand/GER/0/0), Kirchberger Virginia (MSV Duisburg/GER/52/1), Naschenweng Katharina (SK Sturm Graz Damen/8/0), Schiechtl Katharina (SV Werder Bremen/GER/30/5), Wenninger Carina (FC Bayern München/GER/72/3), Wienroither Laura (SKN St. Pölten Frauen/0)

Mittelfeld: Aufhauser Katharina (C.D.Sportingclub/ESP/0), Dunst Barbara (MSV Duisburg/GER/14/0), Feiersinger Laura (SC Sand/GER/55/8), Prohaska Nadine (SKN St. Pölten Frauen/77/7), Klein Jennifer (SKN St. Pölten Frauen/0), Puntigam Sarah (SC Freiburg/GER/76/9), Sobotka Sandrine (SKN St. Pölten Frauen), Zadrazil Sarah (1. FFC Turbine Potsdam/GER/51/8)

Angriff: Billa Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/37/12), Burger Nina (SC Sand/GER/95/51), Enzinger Stefanie (SKN St. Pölten Frauen/9/1), Koren Simona (Sunderland AFC Ladies/ENG/0), Pinther Viktoria (SKN St. Pölten Frauen/10/0)

Auf Abruf: Abiral Melissa (SKN St. Pölten Frauen/0), Größinger Carolin (FC Bergheim/0), Hickelsberger Julia (SV mantlik kainz Neulengbach/0), Kofler Julia (SK Sturm Graz Damen/0), Leitner Annelie (University of Indiana/USA/0), Maierhofer Sophie (University of Kansas/USA/17), Tabotta Julia (SKN St. Pölten Frauen/10)