SPD und CDU in Niedersachsen einigen sich auf Große Koalition

Nach "abschließenden Korrekturarbeiten" Koalition fix

Hannover – SPD und CDU in Niedersachsen haben sich auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Dies bestätigten Sprecher beider Parteien am Donnerstag in Hannover. Demnach soll CDU-Landeschef Bernd Althusmann Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident werden.

Zuvor hatte der Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil am Donnerstag in Hannover erklärt: "Wir sind durch, wir machen jetzt nur noch abschließende Korrekturarbeiten."

Aus der Landtagswahl am 15. Oktober war die SPD erstmals seit 1998 als stärkste Partei hervorgegangen. Das bisherige rot-grüne Regierungsbündnis verfehlte aber eine Mehrheit. Nach der Absage der FDP an einer Dreier-Bündnis mit den Grünen blieb der SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil nur eine Koalition mit der CDU. (Reuters, 16.11.2017)