Suljovic bei Grand Slam of Darts im Viertelfinale

Souveräner Erfolg des Österreichers gegen Niederländer Berry van Peer in Wolverhampton

Wolverhampton – Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic steht beim mit 450.000 Pfund (500.500 Euro) dotierten Grand Slam of Darts in Wolverhampton im Viertelfinale. Der 45-jährige Wiener feierte am Dienstagabend in der Civic Hall zu Beginn der K.o.-Phase einen souveränen 10:2-Erfolg über den Niederländer Berry van Peer. Nächster Gegner von Suljovic ist nun am Freitagabend der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson.

Suljovic hatte zuvor mit dem Sieg gegen James Wilson auch sein drittes Gruppenspiel gewonnen und sich damit den Sieg in der Gruppe G vor Michael Smith gesichert. Der hatte zuvor den dritten Engländer in der Gruppe, Mark McGeeney, mit 5:4 besiegt.

Am Samstag hatte "The Gentle" gegen Mc Geeney (5:2) und am Sonntag gegen Smith (5:4) die Oberhand behalten hatte. Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton ist das einzige Turnier im Jahr, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teilnehmen. (APA, 16.11.2017)