Peru löst das letzte WM-Ticket für Russland 2018

2:0 gegen Neuseeland – 32 Mannschaften sind in Russland dabei, die Vorrundenspiele werden am 1. Dezember ausgelost

Lima – Als letzte Mannschaft hat sich Peru für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Im Nationalstadion von Lima gewann das Team im letzten Playoff-Spiel der Qualifikation am Mittwochabend gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland 2:0 und ist damit erstmals seit 36 Jahren bei einer WM dabei. Das Hinspiel war in Neuseelands Hauptstadt Wellington 0:0 ausgegangen.

Die acht WM-Vorrundengruppen der 32 Mannschaften werden am 1. Dezember ausgelost. (APA, 16.11.2017)

Teilnehmer der WM 2018 (14. Juni bis 15. Juli) in Russland:

Europa (14 Plätze):

Russland (Gastgeber)

Deutschland (Titelverteidiger)

Belgien

England

Spanien

Polen

Serbien

Island

Portugal

Frankreich

Schweiz

Kroatien

Schweden

Dänemark

Afrika (5):

Nigeria

Ägypten

Senegal

Marokko

Tunesien

Südamerika (5):

Brasilien

Uruguay

Argentinien

Kolumbien

Peru

Asien (5):

Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Australien

Nord- und Mittelamerika/Karibik (3):

Mexiko

Costa Rica

Panama