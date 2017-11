Gesundheitliche Beschwerden: Klopp im Krankenhaus

Liverpool-Trainer unterzieht sich Untersuchungen

Liverpool – Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sicherheitshalber in ein Krankenhaus begeben. Der Deutsche verpasste das Training am Mittwoch, sollte aber noch am selben Tag wieder aus der Klinik entlassen werden. Klopp werde sich dann in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es.

Liverpool bat darum, die Privatsphäre des 50-Jährigen und seiner Familie im Krankenhaus zu respektieren. Laut der Zeitung "The Telegraph" soll sich Klopp bereits am Dienstagabend unwohl gefühlt haben. Er hatte sich demnach zunächst bei den medizinischen Betreuern der "Reds" krankgemeldet, die ihm dann jedoch weitere Untersuchungen empfahlen. Nähere Informationen zu den Beschwerden Klopps gab es zunächst nicht. Ob er am Samstag im Heimspiel Liverpools gegen Southampton auf der Bank sitzen kann, war ebenfalls unklar. (APA, 15.11. 2017)