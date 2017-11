TV- und Radiotipps für Donnerstag, 16. November

Re: Einsatz unter Lebensgefahr, Bambi 2017, Am Schauplatz: Frauen an der Waffe, Talk im Hangar-7: Kippt Schwarz-Blau das Verbot?, Planet der Vampire

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Geschäft mit Herz Die Sendung stellt kleine Geschäfte vor, die den großen Handelsketten die Stirn bieten. Andrea Frey ist diesmal zu Besuch in Hintersdorf in Niederösterreich. Dort führt Frau Strasshofer drei Betriebe in einem: Gasthaus, Gemischtwarenhandel und Trafik. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Einsatz unter Lebensgefahr Die Hilfsorganisation Cadus aus Berlin versorgt Menschen, die im Krieg gegen den sogenannten "Islamischen Staat" verletzt oder verwundet wurden. Das Team arbeitet in Reichweite feindlicher Raketen und Granatwerfer. Das bedeutet: Helfen unter ständiger Bedrohung. Bis 20.15, Arte

foto: spiegel tv/kareb

20.15 PREISVERLEIHUNG

Bambi 2017 Der Medienpreis wird dieses Jahr bereits zum 69. Mal verliehen. Das Erste überträgt die Gala live aus dem Berliner Theater am Potsdamer Platz. Mit zwölf Bambis war Heinz Rühmann übrigens der bisher erfolgreichste Rehsammler. Für Hauptpreise nominiert sind Alicia von Rittberg, Emilia Schüle, Julia Koschitz, Kostja Ullmann, Heino Ferch und Jannis Niewöhner. Bis 23.15, ARD

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Frauen an der Waffe Der Waffenverkauf in Österreich steigt. Neu ist, dass sich immer mehr Frauen für Waffen und für das Schießen interessieren. Sie sind als Sportschützinnen oder Jägerinnen aktiv und bewaffnen sich privat oder beruflich. Eine Reportage von Mirjam Unger. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: (K)ein Grund zu lachen Die griechische Insel Lesbos, nur wenige Kilometer von der türkischen Küste entfernt, wurde 2015 neben Lampedusa zum Mittelpunkt der Berichterstattung über die humanitäre Krise im Mittelmeer. Von der großen Anzahl an Flüchtlingen überfordert, haben sich viele Freiwillige bereiterklärt, vor Ort in Lesbos Hilfe zu leisten und die Behörden zu unterstützen. Mit dabei auch die Organisation Clowns ohne Grenzen. Bis 22.30, ORF 3

foto: orf/rt documentary

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Schluss mit Rauchen – Kippt Schwarz-Blau das Verbot? Mediziner und Nichtraucher schlagen Alarm, viele Gastronomen und Raucher wittern dagegen ihre Chance. Zu Gast bei Moderator Michael Fleischhacker sind unter anderem Rechtsanwalt und Raucher Manfred Ainedter, Stefan Frädrich, (Mediziner, gibt Nichtraucherseminare) und Wirt und Autor Günter W. Hager. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Die Qual nach der Wahl – Durchbruch bei Jamaika? Darüber diskutieren Ilse Aigner (CSU), Kerstin Andreae (Bündnis 90 / Die Grünen), Armin Laschet (CDU), Nicola Beer (FDP) und Autor Robin Alexander. Bis 23.15, ZDF

22.30 DISKUSSION

Inside Brüssel Paradise Papers und Steueroasen, die Rolle der EU-Außenpolitik, Brexit: Raimund Löw diskutiert mit der Europaabgeordneten der österreichischen Grünen Monika Vana, der liberalen niederländischen Europaabgeordneten Sophie in t'Veld, CDU-Europaabgeordnetem Elmar Brok und SPD-Europaabgeordnetem Jens Geier. Bis 23.20, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco mit diesen Themen: 1) Asien als Chance: Wirtschaftskammer will die Exporte steigern und Kooperationen ausbauen. 2) Die Kreisel-Brüder: Oberösterreicher bauen Superakku für Elektroauto. Bis 22.55, ORF 2

23.25 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Bis 0.25, ORF 2

0.35 SCIENCE-FICTION

Planet der Vampire (Terrore nello spazio, I/E 1965, Mario Bava) Die zwei Raumschiffe Galliot und Argos verlieren den Funkkontakt zueinander und werden dann von der Anziehungskraft eines nahegelegenen Planeten erfasst. Nach einer Notlandung werden sie mit einer merkwürdigen fremden Macht konfrontiert, die ihnen den eigenen Willen raubt und auch schon erste Tote fordert. Die Schlacht Menschen gegen Vampire kann beginnen. Bis 2.05, Arte