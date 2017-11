User-Reiseführer: Wohin in Marokko?

Von der Küste ins Gebirge – in Marokko kein Problem. Was sind Ihre Reiseempfehlungen?

Nur einen relativ kurzen Flug entfernt liegt eine Reisedestination, die auch dann noch mit hohen Temperaturen aufwarten kann, wenn hierzulande schon der beißende Eiswind um die Ecken pfeift: Marokko, das vielfältige Land an der Mittelmeer- und Atlantikküste, das von Europa nur durch die schmale Straße von Gibraltar getrennt ist. Im Jahr 2015 war Marokko auf dem dritten Platz der beliebtesten Reiseziele der EU-Bürger außerhalb der Europäischen Union.

Mit gutem Grund. Die vier Königsstädte Marokkos, Marrakesch, Fès, Meknès und Rabat, locken mit prachtvollen Palästen, Moscheen und Altstädten, den sogenannten Medinas mit ihren schmalen Gässchen, in denen man sich wunderbar verlieren kann. So kann man am Djemaa-el-Fna-Marktplatz in der Medina von Marrakesch erst den Schlangenbeschwörern und Gauklern zuschauen und anschließend in die Souks (Basare) der Stadt eintauchen. Befindet man sich in Marrakesch, ist man direkt am Fuß des Atlasgebirges und sollte sich einen Ausflug in die Berge auf keinen Fall entgehen lassen. Jenseits des Gebirges warten Oasenstädte, Wadis, zahlreiche Kasbahs (Festungen) und die unendlich scheinende Landschaft der Sahara.

Wem der Sinn nicht nach Wüste steht, der ist an der Küste Marokkos besser aufgehoben. An der Atlantikküste, auf halber Strecke zwischen Casablanca und Agadir, liegt beispielsweise Essaouira, die blau-weiße Hafenstadt, die gleichermaßen Künstlerstadt und dank der Passatwinde auch ein Mekka für Kitesurfer ist.

