Wiener SPÖ: Schieder kandidiert für Häupl-Nachfolge

Der geschäftsführende Klubchef der SPÖ im Parlament wird am Landesparteitag der SPÖ Wien Ende Jänner gegen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig antreten

Wien – Andreas Schieder, geschäftsführender Klubobmann der SPÖ gab am Mittwoch seine Kandidatur als Nachfolger von Wiens Bürgermeister und Wiener SPÖ-Chef Michael Häupl bekannt. In einem Brief an seine Genossen und Genossinnen, der dem STANDARD vorliegt, schreibt Schieder: "Ich habe mich entschlossen, für den Vorsitz der SPÖ Wien zu kandidieren, weil ich Verantwortung für die Zukunft unserer Partei, unserer Idee und unserer Stadt übernehmen will. Das kann aber nur gemeinsam gelingen."

Es gehe um viel, so Schieder: "Es geht ums Eingemachte." Denn "der Wind des konservativ-reaktionären Zeitgeistes" blase der Sozialdemokratie in "ganz Europa ins Gesicht" mit dem Ziel, "den erfolgreichen Weg des sozialen Ausgleichs des Nachkriegseuropas zu zerstören". In Österreich plane Schwarz-Blau den "Umbau unseres Staates". Wien sei der neuen Regierung ein "Dorn im Auge".

"Wir haben eine gute Chance, wieder eine breite politische Mehrheit zu erlangen", erklärt Schieder. Dies könne aber nur gelingen, wenn die Wiener SPÖ sich in der Mitte der Gesellschaft und mitten im Leben der Bewohner der Stadt positioniere. (Oona Kroisleitner, 15.11.2017)