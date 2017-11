Wirbel um FP-Bundesrat mit Hitlergruß-Pose

Andreas Bors sieht sich keineswegs als Neonazi, sondern als harmlosen Sänger im Chor von Rapid-Fans

Wien/St.Pölten – Eigentlich ist es eine Routineangelegenheit: Wenn ein Bundesrat in den Nationalrat wechselt, dann entsendet der Landtag einen anderen Vertreter derselben Partei. Im Fall von Andreas Bors (28) ist das aber anders: Am Donnerstag soll der niederösterreichische Landtag den Tullner Freiheitlichen als Nachfolger von Werner Herbert in die Länderkammer wählen – aber Bors wird von einer drei Jahre zurückliegenden Affäre eingeholt.

Momentaufnahme von Silvester 2006

Die "Bezirksblätter" hatten 2014 publik gemacht, dass Bors als Siebzehnjähriger mit zwei anderen Männern gemeinsam mit zwei anderen Männern mit erhobenem rechtem Arm für ein Foto posiert hatte. Das Bild legt nahe, dass Bors und die beiden anderen Herren den Hitlergruß übten. Was rechtlich ohne Folgen blieb: Erstens rechtfertigte sich Bors damals damit, dass er keineswegs den verpönten Nazi-Gruß praktiziert habe – vielmehr handle es sich um eine Momentaufnahme einer Silvesterfeier 2006, bei der er mit anderen Rapid-Lieder gesungen habe, manchmal mit einem erhobenen Arm, manchmal mit beiden erhobenen Armen. Ein Rapid-Sprecher hat dieser Darstellung im "Kurier" widersprochen.

Und außerdem war die Sache verjährt, so dass ein Wiederbetätigungsverfahren eingestellt wurde.

FPÖ nennt Bors "talentierten jungen Mann"

Bors, dessen Parteifunktionen vorübergehend ruhend gestellt worden waren war, durfte freiheitlicher Stadt- und Bezirksparteichef von Tulln werden, auch hat er seit 2016 hauptberuflich die Leitung der Regionalreferenten bei den niederösterreichischen Freiheitlichen inne.

Die FPÖ hat mit seiner Nominierung zum Bundesrat jedenfalls kein Problem: "Mit Andreas Bors übernimmt – als jüngster Bundesrat Österreichs – ein talentierter, hoch motivierter und junger Mann die Agenden", heißt es. (red, 15.11.2017)