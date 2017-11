Eine zweite Halbzeit, die Teamchef Foda Mut gibt

Teamchef freute sich über siegreichen Einstand, bekrittelte aber auch die verheerenden Fehler in Hälfte eins – Arnautovic-Conclusio nach 2:1 gegen Uruguay: "Es war solide, nicht perfekt"

Wien – Der Einstand von Franco Foda als österreichischer Fußball-Teamchef hat sich, wenn auch mit einer großen Portion Glück, positiv gestaltet. Im ersten Spiel unter der Leitung des Deutschen siegte das ÖFB-Team am Dienstag im Happel-Stadion mit 2:1 gegen Uruguay, wobei das Resultat in dem Testspiel zufriedenstellender als die Leistung war. So blieb am Ende ein schmeichelhafter Prestige-Erfolg gegen einen unangenehmen und starken Gegner, der als Südamerika-Zweiter hinter Brasilien aber noch vor Argentinien und Kolumbien souverän das Ticket für Russland gelöst und die vergangenen vier Bewerbsspiele nicht verloren hat.

Foda war daher auch bemüht, die positiven Aspekte des erfolgreichen Jahres-Abschlusses hervorzuheben. "Wir sind sehr glücklich, dass wir gegen eine absolute Top-Mannschaft gewonnen haben", resümierte der 51-Jährige. Sein Debüt habe ihm "viel Spaß und Freude" bereitet, beim Abspielen der Hymne habe er einen "Gänsehaut-Moment" erlebt, erzählte Foda. Trotzdem wurde gegen den WM-2018-Teilnehmer augenscheinlich, dass auf den Neo-Teamchef noch einiges an Arbeit wartet. "Es war nicht alles so wie vorgestellt", gab der Nachfolger von Marcel Koller zu.

Kontrollverlust

Vor allem die vier Großchancen der Uruguayer in der ersten Hälfte, von denen nur eine verwertet wurde, machten Foda nachdenklich. "In den ersten zehn Minuten haben wir gut begonnen, aber nach dem Gegentor haben wir leider etwas die Kontrolle verloren und zu einfache Abspielfehler begangen."

Man habe sich in dieser Phase auskontern lassen. "Uruguay ist tief gestanden und hat von unseren Fehlern profitiert. Wir hatten viel Ballbesitz, aber haben den Gegner zu schnellen Gegenstößen eingeladen. Das müssen wir besser machen", meinte Foda.

Systemproblem

Als Grund für die Schwächen vor der Pause nannte der Teamchef unter anderem das 4-4-2-System mit Marko Arnautovic als zweiter Spitze. Erst mit der Rückkehr zum fürs ÖFB-Team gewohnten 4-2-3-1 lief es nach dem Seitenwechsel besser. "Wir haben dann praktisch nichts mehr zugelassen und besser gespielt", erklärte Foda.

Deshalb verzichtete der Coach auch entgegen seiner Ankündigung darauf, das in Testmatches sechs Spieler umfassende Austauschkontingent auszuschöpfen und nahm die meisten der fünf Wechsel erst relativ spät vor. "Ich hatte das Gefühl, dass wir Mitte der zweiten Hälfte gut im Spiel waren, also wollte ich nicht viele Dinge verändern", sagte er.

Die zweiten 45 Minuten seien "insgesamt gut" gewesen, analysierte der Neo-Teamchef. "Das gibt Mut. Wir haben Potenzial und viele junge Spieler." Seiner Truppe stehe in den kommenden Monaten ein Lernprozess bevor. "Aber ich bin von der Mannschaft hundertprozentig überzeugt und sicher, dass wir im nächsten Jahr besser spielen werden."

Arnautovic: "Es war nicht perfekt"

Die Teamspieler schwankten zwischen Zufriedenheit über den Sieg und den erfolgreichen Start unter Foda und der Erkenntnis, dass noch Luft nach oben ist. So meinte etwa Marko Arnautovic: "Es war solide, es war nicht perfekt. Aber wir haben gewonnen, das zählt. Ich bin zufrieden mit dem Sieg und stolz auf die Jungs."

Die vier Topchancen der Uruguayer vor der Pause waren laut Arnautovic auch der mangelnden Routine geschuldet. "Wir haben eine junge Mannschaft, keine erfahrene wie Uruguay. Natürlich, nobody is perfect. Jeder macht Fehler, Fehler waren heute okay, weil sie nicht zu Toren geführt haben."

Baumgartlinger: "Brauchen Zeit"

Kapitän Julian Baumgartlinger bat um Geduld. "In erster Linie brauchen wir jetzt einmal Zeit. Diese Woche war schon sehr viel wert, damit man den Stamm der Spieler einmal sieht. Es kommen noch einige sehr gute Spieler, die verletzt waren, dazu."

Die nächsten beiden Zusammentreffen sollten laut dem Leverkusen-Profi zu einer Steigerung beitragen. "Im Training haben wir gerade einmal ein oder zwei Varianten angerissen. Der Trainer hat aber betont, dass er variabel spielen will, da gilt es darauf aufbauen." Ziel sei es, "mutig und dominant" zu spielen. "Das auf höchstem Niveau erfolgreich zu machen, bedeutet viel Arbeit", betonte der Salzburger.

Positiv hob er hervor, dass Foda nach dem durchwachsenen Auftritt in der ersten Hälfte von einem 4-4-2- auf 4-2-3-1-System umstellte. "Er hat gesehen, dass wir in der Mitte keinen Zugriff bekommen haben. Darauf haben wir reagiert, das hat funktioniert." Siegeswille und Mentalität hätten gepasst, "gerade ein einem Spiel, wo man uns oft vorgeworfen hat, dass Freundschaftsspiele lax angegangen wurden. Aber das kann man diesmal nicht sagen", so Baumgartlinger.

Dragovic: "Müssen uns in jedem Detail verbessern"

Aleksandar Dragovic gab zu, man hätte zur Pause 1:3 oder 1:4 in Rückstand liegen können. "Da haben wir zu viele Eigenfehler gemacht und zu viele Torchancen zugelassen. Das müssen wir schleunigst verbessern. Zum Glück wurden wir nicht bestraft." Auf der zweiten Hälfte könne man aber aufbauen. "Wir müssen uns in jedem Detail verbessern, wenn wir uns in Zukunft qualifizieren wollen."

Die nächsten Länderspiele steigen im März 2018, wobei Gegner und Austragungsorte noch offen sind. Weiter geht es Ende Mai/Anfang Juni mit zwei weiteren Partien, ehe es im September 2018 mit dem Auftakt zur Nations League ernst wird. Dann sollten auch wieder zuletzt wegen Verletzungen fehlende Kicker wie David Alaba, Martin Hinteregger, Sebastian Prödl oder Stefan Ilsanker dabei sein. (APA, 15.11.2017)